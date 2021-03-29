المشهد اليمني الأول

اليوم الاثنين 29مارس 2021م وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طالب ابناء الجنوب بطرح قضية فتح مطارات وموانئ الجنوب إلى جانب مطار صنعاء وميناء الحديدة في المفاوضات الجارية حاليًا في سلطنة عمان مع المُحتل السعودي والمبعوث الامريكي ومبعوث الامم المتحدة.

إضافة الى رفع الحصار المطبق على المشتقات النفطية في الجنوب، كدليل هام بان قيادة تحالف العدوان الرباعي تلحق اضرار بالشعب اليمني جنوب وشمال ولاهداف استعمارية قديمة جديدة بل ان معاناة ماتسمى بالمحافظات الجنوبية المحرحرة اشد بارتفاع الدولار واسعار المواد الغذائية بالمقارنة مع المحافظة الحُرة بالجيش واللجان الشعبية ودولة المجلس السياسي.

وتأتي هذه المطالبات، نتيجة لتعطيل مطارات حضرموت وشبوة والمهرة وميناء عدن والمكلا مما سبب في استمرار منع تدفق المشتقات النفطية إلى المحافظات الجنوبية، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، وسط تبعيه عمياء صماء بكماء للمليشيات التابعة لقوى الغزو والاحتلال السعودي الاماراتي الامريكي البريطاني.

وتشهد المحافظات الجنوبية وضعًا مأساويًا كبيرًا نتيجة تردي الاوضاع المعيشية واستمرار تدهور الاقتصاد وانعدام خدمات الكهرباء والمياة وانقطاع المرتبات، واستفحال الفساد في أوساط المليشيات التي تنفذ اجندة العدوان في الجنوب.