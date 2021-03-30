المشهد اليمني الأول

نفذت اللجنة الإشرافية لوزارة الصناعة والتجارة اليوم نزول ميداني إلى عدد من مديريات محافظة صنعاء وأمانة العاصمة للتفتيش على المنشآت التجارية ومحلات بيع الدقيق وضبط مخالفات الأسعار ونقص وزن الخبز في الأفران ومنافذ البيع.

وأوضح وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني خلال تفقده سير عمل اللجنة الإشرافية واللجان الميدانية في مديرية بني مطر محافظة صنعاء أن النزول الذي تنفذه الوزارة ومكاتبها بالأمانة والمحافظات بالتنسيق مع السلطات المحلية يهدف إلى الرقابة على الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار التمويني.

وأشار إلى أن اللجنة الإشرافية تقوم بالنزول لمتابعة أعمال اللجان الميدانية وتذليل الصعوبات وحل أي إشكاليات تواجه سير عملها في مختلف المديريات.. لافتا إلى أن الوزارة وجهت مكاتبها بالتعاون مع السلطات المحلية لضبط أي ارتفاع في الأسعار.

وأكد أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وفقاً للقانون.. حاثاً المجالس المحلية ومكاتب الصناعة على استمرار تنفيذ مهام الرقابة لحماية المستهلك وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي.

فيما أوضح مدير عام حماية المستهلك عبد الله الضاعني ومدير عام العمليات نجيب العذري أنه تم خلال النزول اليوم في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة التحقق من الاستقرار التمويني وكذا الرقابة على الأسعار وضبط المخالفين والتحقق من وجود استقرار تمويني وسعري للسلع الأساسية والمواد الاستهلاكية والتفتيش على المواد التالفة والمنتهية الصلاحية والتي لا تحمل بطاقة بيان في إطار الحملة الميدانية لحماية المستهلك.

ودعا الضاعني والعذري المواطنين إلى التعاون مع جهود الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو بضائع منتهية أو فاسدة إلى عمليات المحافظات أو الرقم المجاني لعمليات الوزارة ١٧٤ .