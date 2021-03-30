المشهد اليمني الأول

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن الشعب اليمني يؤمن بأستقلالية بلدة ولا يقبل على الإطلاق لأن يكون تابعاً لأحد. مشيراً الى ان الشعب اليمن خاض الحروب ودافع عن وطنه وجمهوريته وقدم التضحية من اجل الحفاظ على استقلالة.

ورداً على الصراخ بالاحاجيج المفضوحة والكاذبة قال محمد علي الحوثي في مقابلة له على قناة روسيا اليوم: نحن لا نقبل على الإطلاق لأنفسنا لأن نكون تابعين لأحد، نحن نؤمن باستقلالية بلدنا ولهذا خضنا الحروب ودافعنا على وطننا وجمهوريتنا وقدمنا ما قدمناه من تضحية من اجل الحفاظ على استقلالنا فلا يمكن ان يكون هناك شيئ او طرف آخر بديل،

وأضاف “نقول لهم توقفوا عن صراخكم بالاحاجيج المفضوحة والكاذبة، مضيفاً “كلها كلام للاستهلاك الإعلامي غير صحيح على الإطلاق، ثانياً ليأتوا لنوقع نحن وهم على وثيقة الحل الشامل التي قدمناها نحن لتأتي دول العدوان ثم ليتأكد العالم هل نحن نستمد قراراتنا من طهران ام ان لنا قرارنا المستقل.

وتابع الحوثي” نحن رجال سلام لكننا لا يمكن ان نقايض في مقابل مصالح شعبنا او استقلاله وسيادته وهذا شيئ معروف وطبيعي، احنا لسنا في حاجة ان نستشير إيراني ولا نستشير سوري ولا أمريكي ولا روسي ولا غيره والناس يعلمون جميعاً اننا لو كنا اتباع لإيران او اتباع لروسيا او لغيرها لذهبوا للحوار معها.

وقال ” اذهبوا حاوروا من شئتم لكن لن يكون هناك قرار إلا من الجمهورية اليمنية ومن صنعاء، اما غيرها من القرارات لو يأتي لك قرار اطرف الكرة الأرضية لا يمكن ان تحصل على سلام معنا، من يريد السلام فليأتي للحوار معنا.

وعن الوضع الإقليمي المتوتر من زيارة الوفد الوطني إلى جمهورية إيران بينما الأجدر أن يقوموا بجولة مع البلدان العربية، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن هذه الدول العربية كلها شاركت في العدوان على بلدنا بخلاف سلطنة عمان واعتقد الجزائر ومجموعة من الدول فقط، اما بقية الدول فهي تعتدي على بلدنا,

وأضاف” ذهب الوفد الوطني إلى العراق وذهب إلى روسيا لماذا لم يقولون بأننا عندما ذهب وفدنا إلى روسيا اننا ذهبنا لأخذ توجيهاتنا من روسيا باعتبار ان روسيا على خلاف مع أمريكا ؟ وهذا الرئيس بايدن يتحدث عن بوتين بأنه قاتل فلماذا لم يقولوا بأننا ذهبنا لأخذ توجيهاتنا منه واننا مستمرون ايضاً في حلفنا مع روسيا خصوصاً ان بعض الصواريخ التي تُطلَق روسية الصنع، فلماذا يقولون بهذا القول ؟ لماذا لم يقولون بأننا اخذنا ايضاً توجيهاتنا من الصين ؟

وأشار الحوثي الى أن أي دولة ترحب بأن نأتي إليها لنشرح مظلومية بلدنا الوفد يذهب لشرح مظلوميتنا، ذهب إلى الاتحاد الأوروبي وذهب إلى كل السفارات في سلطنة عمان وتحدث مع السفراء وأوضح لهم قضيتنا، كما ذهب ايضاً إلى روسيا وذهب إلى الصين وذهب إلى إيران وسيذهب ايضاً إلى أمريكا اللاتينية إن سُمِح له بالذهاب سيذهب إلى كل اصقاع أوروبا إن سُمِح له بالذهاب سيذهب ايضاً إلى الدول العربية وهذا هو ما وافقنا على الحوار في الكويت مع ان الكويت هي جزء من العدوان من أعلنت انها مع العدوان على بلدنا،

وأردف محمد علي الحوثي” نحن لا يوجد لدينا أي خطوط تمنعنا من ان نتحرك، نعتبر انفسنا مستقلين وإذا دعت المصلحة لشرح قضيتنا في أي مكان في العالم سنذهب لشرح قضيتنا لأنه يُعتَدى على بلدنا ويُكذَب علينا ويُضلَّل على قضيتنا ويدّعي الآخر بأنه المظلوم والمستهدَف بينما هو من يقصف ومن يستهدف بلدنا ويحاصرنا ويقتل ابناءنا ونساءنا.