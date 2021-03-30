المشهد اليمني الأول

قال رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام ان منع تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية المرخصة من الامم المتحدة والمفتشه من الدخول الى ميناء الحديدة إجراء تعسفي مخالف للقانون الدول.

واكد في تغريده له على موقع ” تويتر” ان هذا التعسف يعتبر انتهاك لحق الشعب اليمني المشروع وقرصنه بحرية مكشوفه وإجرام لا مثيل له يفضح كل مدع للانسانية ويعرقل كل نوايا السلام .