المشهد اليمني الأول

ضمن فعاليات اليوم الوطني للصمود سير أبناء محافظة عمران اليوم قافلة نقدية وعينية بمبلغ 150 مليون ريال دعماً واسناداً لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات الشرف بمناسبة مرور ستة أعوام من الصمود في وجه العدوان.

واحتوت القافلة على مبالغ نقدية مائة مليون ريال وعينية بقيمة 50 مليون ريال تنوعت بين 113لتر عسل و120راس اغنام و6 ابقار و730 كرتون من المواد الغذائية المتنوعة دعماً وإسناداً للمرابطين في الجبهات.

وخلال تسيير القافلة أشاد مسؤول القوافل بالجمهورية الشيخ جبران الرازحي بصمود أبناء عمران في سابع أعوام المواجهة بتسيير قافلة مالية وغذائية، لدعم المرابطين في الجبهات، إلى جانب التضحيات التي يقدّمها أبناء المحافظة دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.

واعتبر تقدّيم القافلة بهذا الحجم ليس غريباً على قبائل عمران الذين يجودون بأرواحهم في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة .. لافتاً إلى أن رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد، كفيل بتحقيق النصر وطرد قوى الغزو والاحتلال من المحافظات المحتلة.

فيما أوضح محافظ عمران أن الشعب اليمني سينتصر بتوكله على الله وعدالة قضيته وعطائه السخي وصموده وقيادته الحكيمة.

فيما أشاد وكيل المحافظة أبو خرفشة بمبادرة أبناء عمران في تقديم قوافل العطاء، بما يجسد موقفهم في مناهضة العدوان والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية ورفد الجبهات بكل غال ونفيس.

وأكدا أن إمعان العدوان في ارتكاب الجرائم وتشديد الحصار، لن يزيد الشعب اليمني إلا بأساً وصلابة في مواجهته من خلال تعزيز جهود إمداد الجبهات بالمال والرجال والنفير العام لطرد المحتل وإسقاط المشاريع الاحتلالية.

حضر تسير القافلة وكلاء المحافظة العميد محمد المتوكل وأمين فراص وحسن الأشقص ومسؤول الوحدة الاعلامية بالمحافظة ابويوسف الحرجي ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العقيد نايف الواري وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والمديريات وقيادات أمنية وعسكرية وممثلي المكتب الإشرافي والوجاهات والمشايخ والأعيان.