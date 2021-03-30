المشهد اليمني الأول

عقدت السلطات القضائية وشرطة محافظة ريمة اللقاء التشاوري الخامس لاعضاء النيابة العامة ورجال الامن برئاسة رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة القاضي عبدالله قائد الاحمر .

وخلال اللقاء الذي حضره وكيل نيابة الجبين عرفات القباطي، ونائب مدير شرطة محافظة ريمة العقيد عبدالله حسين عبود وعدد من الضباط ومدراء مراكز الشرطة في المديريات ، استعراض اللقاء ما تم تنفيذه من قرارات والوقوف على العراقيل التي تقف امام السلطات القضائية خلال تنفيذها للاحكام في الميدان، وما يتطلبه العمل خلال المرحلة الراهنة من جهود لتثبيت الأمن وترسيخ العدالة .

وفي اللقاء أشار رئيس نيابة الاسئناف القاضي عبدالله الاحمر إلى أهمية توسع دائرة الرؤية بين السلطات القضائية والامنية للعمل على حل القضايا في اقل وقت بما يحقق مصلحة العمل الامني والقضائي والعمل على سرعة معالجة الإشكاليات التي تواجه النيابة والأمن في الميدان سيما المتعلقة بضبط الجريمة .

وأكد الاحمر على مضاعفة الجهود بما تتطلب المرحلة الراهنة للارتقاء بالأداء وسرعة الإنجاز للقضايا المضبوطة وكل ما من شأنه الحفاظ على الحقوق والحريات واشاد القاضي الاحمر بدور الاجهزة الامنية في ريمة من خلال تعاونهم الدؤوب في سرعة ضبط الجريمة وإيصال اطراف النزاع الى النيابة العامة بما له من مصلحة المواطنين

من جانبة اكد نائب مدير شرطة محافظة ريمة العقيد عبدالله بن حسين عبود استعداد الاجهزة الامنية في شرطة المحافظة الى النزول الميداني ومتابعة اطراف النزاع في اي وقت وفي اي ظرف مشراً الى ان الاجهزة الامنية تقف بكل يقضة وحرص على امن المواطن واستقراره ولما يخدم المصلحة الوطنية مؤكدا استعداد الاجهزة الامنية لتقديم العون والمساندة للنيابة بما يحقق أهدافها في تحقيق العدل .

واختتم اللقاء بضرورة متابعة المطلوبين لدى النيابة والعمل بروح الفريق في متابعة القضايا وسرعة البت فيها بما يحقق الامن والاستقرار والعمل على توسيع دائرة العمل بين الامن والقضاء بما يحقق للمواطن الامن والاستقرار كون البلاد تمر في عدوان وحصار .