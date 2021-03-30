المشهد اليمني الأول

استقبل محافظ محافظة ذمار محمد البخيتي اليوم الثلاثاء، سبعة من المخدوعين العائدين إلى الصف الوطني.

وأكد العائدون وهم محمد علي شاكر وعلي صالح الضاوي ويحيى صالح القاضي من مديرية ضوران وعبدالرحمن محمد اليمني وعلي قائد البحري وعبد الكافي عبدالله ذيبان من مديرية عتمه ومنصور محمد الجمهي من مديرية المنار، على وقوفهم مع الأحرار من أبناء وطنهم بعد أن عرفوا حقيقة العدوان وأهدافه الاستعمارية.

ودعوا كل المتورطين بخيانة الوطن والمخدوعين بتحالف العدوان إلى استغلال قرار العفو العام قبل فوات الأوان، والتنسيق مع مركز العائدين لتسهيل عودتهم إلى منازلهم وترك العمالة والخيانة والأموال الملطخة بدماء اليمنيين، وتجنيب أنفسهم من أن تكون وقود حرب لأهداف استعمارية ونهب ثروات اليمن وزيادة معاناة اليمنيين وأنهم لن يجدوا من حكومة صنعاء إلا العفو والتسامح والترحاب الكبير.

في السياق نفسة، استقبلت محافظة المحويت اليوم 27 من المغرر بهم المخدوعين الذين عادوا إلى صف الوطن من جبهة مأرب.

وخلال الاستقبال دعا وكيل المحافظة عبد الحميد أبو شمس بقية المغرر بهم من أبناء المحافظة في معسكرات العدوان، العودة إلى مناطقهم بين أهاليهم وذويهم والكف عن المشاركة في استهداف الوطن وتنفيذ مخططات العدوان الإجرامية.

ولفت إلى أن من اختار العودة منهم سيقابل بالترحيب وأن الجهات الأمنية بالمحافظة ستقدم لهم كافة التسهيلات للعودة إلى أهاليهم للمساهمة في بناء الوطن والحيلولة دون استمرار العدوان في المتاجرة بدماء اليمنيين.

وفي الاستقبال بحضور قائد فرع النجدة العقيد وضاح الشحطري ومسئولي القيادات الأمنية بالمحافظة، عبر المغرر بهم عن امتنانهم لقائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي والمجلس السياسي الأعلى على قرار العفو العام وإتاحة الفرصة لمن تبقى منهم العودة إلى ديارهم.