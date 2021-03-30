المشهد اليمني الأول

في اطار متابعة تحركات عناصر القاعدة في محافظة مأرب وانخراطها في تحالف العدوان السعودي في عملياته ضد مجاهدي الجيش واللجان الشعبية، كشف مصدر خاص لقناة المسيرة عن تغييرات جديدة استحدثها التنظيم في خطة وتحركاته في محافظة مأرب

المصدر الخاص كشف انه بعد ان رفع جهاز الأمن والمخابرات السرية عن معلومات حول تحركات القاعدة في مأرب بداية الشهر الجاري وقام بتوزيعها على وسائل الاعلام، أقدمت عناصر التنظيم على عدد من التغييرات في المواقع والقيادات من ضمنها نقل قيادات كبيرة في التنظيم الى محافظة شبوة

المصدر كشف ايضاً عن معلومات جديدة عن خطة التنظيم في الاستهداف وتنص هذه المعلومات على صدور توجيهات من قيادات التنظيم باستهداف الجيش واللجان الشعبية، بالاضافة الى استهداف لما يسمى لقوات الحزام الامني والنخب التابعة للإمارات.

واستثنت التوجيهات الاصلاح والقوات التابعة لطارق عفاش، الى ذلك افرج المصدر عن معلومات تحركات التنظيم داخل المحافظة،

حيث اكد ان المدعو وائل الوائلي المكنى بابو مصعب الوائلي مسؤول مشتريات التنظيم في مأرب يتواجد بكثرة في السلاح بمحافظة مأرب وبشكل شبة يومي يرافقة عنصر اخر يدعى علي العنسي كان احد افراد القاعدة ثم سجن وافرج عنة والتحق بالتنظيم ثم التحق بلواء البقع ويشغل الان منصب ركن تسليح اللواء ويعمل في تجارة السلاح.

وتأتي هذة المعلومات بعد ان كشف جهاز الامن والمخابرات في في مارس الشهر الجاري طبيعة دور تنظيم القاعدة في مأرب ومعلومات عن معلومات خارطة انتشارة داخل المحافظة واماكن تمركز عناصرة وقيادته ومعسكراته واماكن تخزين اسلحتة وانخراط مليشيات حزب الاصلاح وقيادات مأرب المعينة من قبل تحالف العدوان في تسهيل نشاط هذه الجماعات لصالح مخططاتها التخريبية في محافظة مأرب.