المشهد اليمني الأول

دشنت ما تعرف بحركة التحرير اليمنية -وهي حركة شعبية مقرها في واشنطن العاصمة الأمريكية-إضرابا عن الطعام في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الثلاثاء احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لحصار العدوان السعودي على اليمن.

وطالب اليمنيون ذوو الجنسية الأمريكيون بإنهاء أي دعم للسعودية المحاصرة لليمن، كما طالبوا الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنفيذ وعوده الانتخابية بإنهاء الحرب في اليمن واستخدام “جميع الأدوات الدبلوماسية للضغط على الديكتاتور السعودي محمد بن سلمان لإنهاء الحصار”.

وقالت منسقة “حركة التحرير اليمنية” إيمان صالح: “مع بقاء مئات الآلاف من الأطفال اليمنيين على المحك ، علينا أن نفعل كل ما يلزم لإنهاء هذا الحصار القاسي”.

وبعد أن تزايدت التقارير الأممية التي تؤكد أن اليمن أصبح يشكل أكبر كارثة إنسانية يعيشها العالم، انتشرت الدعوات في العالم إلى إنهاء فوري للحصار على اليمن، لا سيما بعد نشر تقارير إعلامية تظهر أن الولايات المتحدة تدعم الإجراءات السعودية القاتلة التي تؤدي إلى نقص الوقود والغذاء في اليمن ، البلد الذي تعج المستشفيات فيه بالأطفال الجوعى والمرضى.