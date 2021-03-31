المشهد اليمني الأول

اندلعت مساء ليلة الثلاثاء الساعة العاشرة مساءً حرائق في جبال يافع – الحرضة. وقال سكان محليون في مديرية يافع بمحافظة لحج إن حريقا واسعا اندلع في شعاب مطلة على سوق يهر وامتد على نطاق واسع وتعددت روايات اسباب الحريق فالبعض قال بسبب احتراق الاشجار والحشائش اليابسة.

بينما افاد احدهم على مواقع التواصل الاجتماعي ان أسباب الحرائق بسبب قيام احد الاشخاص باحراق اشجار اسفل احد الوديان لاستخدامها في الفحم، والبعض افاد بقيام الشبان باحراق اوام من القمامة المكدسة وبكثرة، ولكن بسبب الرياح والاشجار والحشائش اليابسة توسع الحريق مما ادى الى نشوبها وانتشارها في الجبال ولم يستطع احد السيطرة عليها حتى ساعة كتابة الخبر والمواطنين من أبناء المديرية ناشدو المعنين بالامر لسرعة إطفائه خشية انتقاله إلى المنازل واللهم الطف باهلنا في يافع.