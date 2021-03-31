المشهد اليمني الأول

قال رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام ان مرتزقة العدوان يتمترسون بمخيمات النازحين في مأرب. واضاف محمد عبدالسلام في تغريدة على تويتر”لانحطاط نفسياتهم مع انهيار مواقعهم مرتزقة العدوان في مارب ومعهم عناصر القاعدة وداعش يتمترسون بمخيمات النازحين ويضعونهم في المقدمة لحماية المعسكرات في الخلف.

مشيرا الى المرتزقة ومعهم وتحالف العدوان من ورائهم يتحملون كامل المسؤولية عن هذا التصرف الجبان وعن هكذا سلوك إجرامي أرعن.