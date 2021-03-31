المشهد اليمني الأول

علق الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصرالله، عن الملف اليمني في الحفل التأبيني للشيخ القاضي أحمد الزين، والذي اقامه “تجمع العلماء المسلمين” ببيروت.

واشار سماحة الامين العام ان هناك حربا اعلامية جديدة على المظلومين في اليمن والقول ان السعودية تريد وقف الحرب وانصار الله يرفضون. واضاف ان الاعلام المضلل يحاول ان يقول ان انصار الله يرفضون وقف الحرب لانهم يربطون مسالة مستقبل اليمن بالملف النووي الايراني وهذا فيه ظلم وخداع كبير.

ونبّه السيد حسن نصر الله ان المعروض على الاخوة في اليمن ليس وقف حرب بل وقف اطلاق النار واستمرار بقية اشكال الحرب عىل اليمن ويبقى الحصار وهذا خداع كبير لا ينطلي على السيد عبد الملك وانصار الله. وتابع: اقول للاميركيين والسعوديين لا تضيعوا وقتا، الاخوة في اليمن هم كبار في الايمان كبار في المقاومة والجهاد وكبار في السياسة والحكمة ولا يمكن خداعهم.

ولفت السيد حسن نصر الله ان الاخوة في اليمن يريدون وقفا عسكريا انسانيا للحرب ويقولون ان الخطوة الاولى وقف اطلاق النار والحصار وبعدها نجلس للمحادثات.

ووجه السيد نصر الله نداء لحكام السعودية: لا تضيعوا وقتاً اذا كنتم جادين في وقف الحرب اذهبوا الى وقف الحرب ورفع الحصار وفتح الباب امام اليمنيين ليتحاوروا في ما بينهم.