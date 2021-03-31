المشهد اليمني الأول
دشن مكتب رئاسة الجمهورية الموقع الالكتروني للنظام الموحد لإدارات الشكاوى في مختلف مؤسسات الدولة تحقيقا لمبدأ مكافحة الفساد والابتزاز والرشوة وعرقلة خدمات المواطنين. ويمكن المواطنين من إرسال الشكاوى والبلاغات إلى مكتب رئاسة الجمهورية مباشرة عبر رابط المـوقع الالكتروني shakwa.topresidency.net.
ويسمح المـوقع الجديد للمواطنين من متابعة الشكاوى والبلاغات عبر الرقم المجاني 8009080 بعد إرسال المـوقع لرقم الشكوى للمواطنين عبر الرسائل القصيرة. يأتي تدشين الـمـوقع الالكتروني ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة بموجب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.