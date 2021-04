اعتقل جيش العدو الإسرائيلي مساء الثلاثاء الأسير المحرر مجد بربر، عقب اقتحام منزله في حي راس العامود بالقدس المحتلة، وذلك بعد الإفراج عنه يوم الاثنين وإنهاء محكوميته البالغة 20 عاما. قالت مصادر محلية، إن قوات الإحتلال الإسرائيلية اعتقلت الأسير بربر (45 عاما)، بعد اقتحام منزله والاعتداء على المتواجدين فيه بالضرب والدفع، وسط إطلاق قنابل الصوت بالمكان.

Majd Barbar was released only 24 hours ago after 20 years in captivity as political prisoner when Israeli occupation forces took him in again few hours ago.

Monstrous occupation and its will to break hearts and hopes will not- and cannot win.#مجد_بربر pic.twitter.com/fOh0iYrwAj

