المشهد اليمني الأول

أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الخميس، عن تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية استهدفت أهدافا مهمة وحساسة في عاصمة العدوان الرياض ردا على استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن.

وقال العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: ‏تمكن سلاح الجو المسير فجر اليوم من تنفيذ عملية هجومية في عاصمة العدو السعودي الرياض بأربع طائرات مسيرة استهدفت مواقع حساسة ومهمة، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله. وشدد ناطق القوات المسلحة على أن هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على العدوان والحصار المتواصل على بلدنا، متوعدا تحالف العدوان بأن “عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار”.

وكانت القوات المسلحة اليمنية وفي عملية اليوم الوطني للصمود استهدفت بـ 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية مقرات شركة ارامكو في رأس تنورة ورابغ وينبع وجيزان وقاعدة الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 12 طائرة مسيرة نوع صماد3 و8 صواريخ باليستية نوع ذو الفقار وبدر وسعير.

تمكن سلاح الجو المسير فجر اليوم من تنفيذ عملية هجومية في عاصمة العدو السعودي الرياض بأربع طائرات مسيرة استهدفت مواقع حساسة ومهمة،كانت الإصابةدقيقةبفضل الله. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 1, 2021