المشهد اليمني الأول

علق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام عن تصعيد العدوان في حسابها بتويتر، وقال عبد السلام: تصرفات أمريكا ومن يدور في فلكها مثيرة للسخرية، بعدوانها وحصارها الغاشم ثم بحديثها السخيف عن تقديم المساعدات.

وأضاف عبد السلام: لو استطاعت أمريكا أن تمنع الأكسجين عن اليمن لفعلت، وعليها أن تخجل وتترك اليمن وشأنه وسيتدبر أمره بعزة وكرامة وهو في غنى عن سخافاتها.