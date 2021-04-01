المشهد اليمني الأول
علق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام عن تصعيد العدوان في حسابها بتويتر، وقال عبد السلام: تصرفات أمريكا ومن يدور في فلكها مثيرة للسخرية، بعدوانها وحصارها الغاشم ثم بحديثها السخيف عن تقديم المساعدات.
وأضاف عبد السلام: لو استطاعت أمريكا أن تمنع الأكسجين عن اليمن لفعلت، وعليها أن تخجل وتترك اليمن وشأنه وسيتدبر أمره بعزة وكرامة وهو في غنى عن سخافاتها.
ليس في العالم من تصرفاته مثار سخرية كأمريكا ومن يدور في فلكها،يشنون على بلد حربا ويطوقونه بحصار،ويمنعون عنه كل شيء حتى الأكسجين لو استطاعوا لفعلوا، ثم بسخافة يتحدثون أنهم يقدمون له مساعدات،ألا يخجلون،فليتركوا ذلك البلد وشأنه وسيتدبر أمره بعزة وكرامة وهو في غنى عن هذه السخافات .
— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) April 1, 2021