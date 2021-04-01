المشهد اليمني الأول

انشق 10 مما يسمى باللواء السابع حرس حدود بينهم الرائد شاكر البدجي قائد الكتيبة الاولى، من صفوف مرتزقة العدوان، والتحقوا بركاب صنعاء. واستقبل المركز الوطني للعائدين اليوم بصنعاء العشرة المنشقون مما يسمى باللواء السابع حرس حدود بينهم الرائد شاكر البدجي قائد الكتيبة الاولى.

وأوضح العائدون خلال الاستقبال أن تحالف العدوان ومرتزقته باتوا في وضع حرج والرمق الأخير بعد أن خارت قواهم أمام صمود وبسالة الجيش واللجان الشعبية. وجددوا الدعوة لبقية المغرر بهم الاستفادة من قرار العفو العام بالعودة إلى صف الوطن والعمل مع زملائهم في الجيش واللجان الشعبية للمشاركة في الدفاع عن الوطن.