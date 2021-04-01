هيروشيما اليمن.. توثيق الجرائم الوحشية التي ارتكبتها دول العدوان باليمن

المشهد اليمني الأول

هيروشيما اليمن.. بالتزامن مع مرور 6 أعوام من العدوان والحصار الأمريكي السعودي على اليمن دشنت الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لانصار الله التقرير الحقوقي الأول بعنوان “هيروشيما اليمن” الخاص بتوثيق الجرائم الوحشية التي ارتكبتها دول العدوان الغاشم بحق المدنيين في اليمن.

وتضمن التقرير الحقوقي “هيروشيما اليمن” الذي صدر في كتاب ضم 776 صفحة من الحجم الكبير قسمين ضم القسم الأول العدوان الأمريكي السعودي السافر على اليمن تضمن قواعد القانون الدولي والذرائع المزعومة لدول العدوان والحصار المفروض على اليمن ومسؤولية الأمم المتحدة وتصنيف حالة العدوان على اليمن على ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني.

فيما تضمن القسم الثاني جرائم دول العدوان الأمريكي السعودي في اليمن وتضمن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين كما يرويها فريق التوثيق والجرائم المرتكبة بحق المدنيين كما يرويها الضحايا وشهود العيان ونماذج لجرائم دول العدوان الأمريكي بحق المدنيين في اليمن ونماذج للجرائم المرتكبة بحق الأسر والمحتجزين. وفي نهاية التقرير تم اضافة ملحق بقائمة استهداف طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي للمدنيين والاعيان في اليمن وثق 4093 جريمة مختلفة في عموم المحافظات اليمنية.

وخلال فعالية التدشين أكد رئيس الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لأنصار الله القاضي عبدالوهاب المحبشي في كلمة له أن التقرير هز البنية الذي حاول العدوان أن يتكئ عليها ويزيف الوعي العام المحلي والعالمي تجاه ما يقوم به في اليمن. وشدد المحبشي التقرير عرَى وكشف كافة الذرائع الأمريكية تجاه ما ترتكبه من مجازر بحق اليمنين.

من جهته أوضح مسؤول مركز الرصد والتوثيق بالدائرة الحقوقية والقانونية لأنصار الله أحمد أبو حمراء أن التقرير شمل 4133 مجزرة وواقعة موثقة أجملها التقرير بقوائم تفصيلية لزمان ومكان الواقعة. وأشار أبو حمراء إلى أن أكثر من 566 مجزرة وواقعة أوردها التقرير كنماذج بارزة ارتكبتها دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين اليمنيين، موضحا أن التقرير رصد نماذج لعشرات الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون تحالف العدوان ومرتزقتهم

ونوه إلى أن تقرير هيروشيما اليمن لا يشمل سوى جزء بسيط من تلك الجرائم المرتكبة في اليمن وهناك إصدارات أخرى تشمل ما تبقى من والوقائع الدموية.