المشهد اليمني الأول

رصد سكان نيوجيرسي الأمريكية مئات من ديدان الأرض مجتمعة على شكل إعصار بعد هطول أمطار غزيرة. ووقع الحادث، اليوم الخميس، على أحد أرصفة المدينة، حيث قال أحد شهود العيان، إن الديدان لم تكن تتحرك في دائرة لكنها كانت تلتوي في مكانها.

وحيرت تصرفات الديدان العلماء، حيث قال عالم الأحياء في جامعة مينيسوتا، لموقع “لايف سيانس”، إنه من الطبيعي أن تظهر الديدان بشكل جماعي بعد المطر، لكن من غير الطبيعي أن تشكل أنماطا تشبه الأعاصير كهذه. وأضاف، “هذا مثير للاهتمام حقا”.

وقدم المستخدمون نظريات مختلفة حول الحادثة، منها أن “إعصار” الديدان علامة على حدوث وباء ذو أبعاد توراتية، ووجد آخرون أن الشكل يذركهم بالقمر الدودي الذي يتحدث عنه الأمريكيون الأصليون عندما يصفون عن البدر، الذي يظهر في أوائل الربيع، عندما تكون الأرض دافئة بدرجة كافية لديدان الأرض الى السطح.

وتكهن البعض الآخر بأن هذه ظاهرة تدعى “دوامة الموت”، والتي تحدث عندما ينفصل النمل عن المستعمرة الرئيسية. وقد لوحظت هذه الظاهرة أيضًا في اليرقات وأسماك الكوي.