المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، عن إستهداف خميس مشيط ‏قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بسلاح الجو المسير.

وقال العميد سريع: سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله من إستهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطايرتين نوع قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة. وأضاف العميد سريع: يأتي هذا الإستهداف ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على بلدن.

سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله من إستهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطايرتين نوع قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة

يأتي هذا الإستهداف ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا . — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 1, 2021

وكان العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: ‏تمكن سلاح الجو المسير فجر اليوم من تنفيذ عملية هجومية في عاصمة العدو السعودي الرياض بأربع طائرات مسيرة استهدفت مواقع حساسة ومهمة، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة بفضل الله.

وشدد ناطق القوات المسلحة على أن هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على العدوان والحصار المتواصل على بلدنا، متوعدا تحالف العدوان بأن “عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار”.