المشهد اليمني الأول

قال الدبلوماسي اليمني المقيم في لندن عبد لله سلام الحكيمي” في تغريدة له على تويتر”ان من صمد وثبت، مبتدئا من الصفر وفي احلك الاجواء واصعب الظروف ست سنوات متواصلة.

واضاف: يستطيع ان يصمد ويوجه ضربات موجعة وقاصمة لقوى الغزو والاحتلال ستين عاما وينتصر،وقد اصبح اكثر واقوى بكثير،عددا وعتادا وسلاحا وتجربة وخبرة وايمانا!!