المشهد اليمني الأول

ينطلق الاثنين القادم بصنعاء مؤتمر التجارة الإلكترونية الثاني في اليمن والمعرض المصاحب له الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالشراكة مع منظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية بإشراف وزارة الصناعة والتجارة.

يهدف المؤتمر الذي سيقام على مدى ثلاثة أيام وتحت شعار “الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي” إلى تقديم حلول لتعزيز التجارة الإلكترونية لتواكب التطورات ونشر ثقافة التعاملات والمعرفة الإلكترونية وفق المعايير العلمية وتسليط الضوء على إيجاد بوابة دفع إلكترونية موحدة تحفز جميع الجهات والمؤسسات للارتقاء بمستوى التجارة الإلكترونية.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أن المؤتمر سيركز على متابعة الاتجاهات والتغيرات التكنولوجية للتجارة الإلكترونية وتوحيد الجهود لحلول الدفع الإلكتروني وخدمات التجارة الإلكترونية ومستقبل التحول الرقمي في اليمن والتطرق للتغيرات المتوقعة على القطاعات والتأثيرات التي ستنعكس على التجارة التقليدية.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر التطرق للأنشطة المرتبطة بتنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مجال التجـارة الإلكترونية فيما يخص الحماية وأمن المعلومات والبيانات للمتعاملين بها ودورها في تمكين المراة والشباب وكذا التجارب الوطنية والعلمية والتعرف على مدى التعامل التجاري الإلكتروني في السوق اليمني.

وحث الوزير الدرة كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للتركيز على بناء القدرات المؤسسية والإدارية والاستفادة من التقنيات التكنولوجية العالمية لتطوير الأعمال في مجال التـجارة الإلكترونية. وأكد استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات لتهيئة البيئة الاقتصادية والقانونية والتقنية بما يساعد على التوجه نحو التحول الرقمي للاقتصاد اليمني وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في في تكنولوجيا المعلومات.

وبين أنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية من المستشارين والإدارة القانونية لإعداد مشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية بما يكفل حماية كافة الحقوق للتاجر والمستهلك.. معبرا عن تطلعه في ان يخرج المؤتمر بتوصيات وحلول لصياغة إطار استراتيجي موحد بين كافة الجهات المعنية لتنمية التجارة الإلكترونية في اليمن.

من جهته أشار مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة إلى أنه سيتم خلال المؤتمر التعرف على القضايا والطرق اللازمة لتعزيز دور التجارة الإلكترونية في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وكذا أحدث المستجدات التكنولوجية العالمية وتطوير عمل المنصات والمتاجر الإلكترونية ومناقشة التحديات التي تواجهها لتحسين خدمة التجـارة الإلكترونية.

وبين أنه سيتم استعراض دور المؤسسات العلمية والبحثية للتوعية والتعليم حول التجارة الإلكترونية والتوسع في التخصصات الأكاديمية والمهنية ومدى مساهمة ذلك في رفد سوق العمل الإلكتروني بكوادر متخصصة. ولفت إلى أهمية رفع مستوى الوعي ورفع ثقة المستهلك بالتجارة الإلكترونية وتفعيل المنافسة الكاملة في الأسواق وتوسيع نطاق سوق التجارة الإلكترونية.

وثمن قفلة تعاون وزارة الصناعة والتجارة وتقديم أوجه الدعم لانعقاد المؤتمر الذي سيتم خلاله عرض خدمات أكبر الشركات والبنوك والمصارف والجهات وتبادل التجارب والخبرات في مجال التـجارة الإلكترونية. وأكد أهمية التوجه نحو التجـارة الإلكترونية والاستفادة المزايا التي تحققها لكل من التاجر والمستهلك والمجتمع في توفير الوقت والجهد والتكاليف والتغلب على مشكلات الاقتصاد اليمني خاصة في ظل الظروف الراهنة. كما أشاد بمنظمة كلنا مبدعون التقنية ودورها في الإعداد والترتيب والتنظيم للمؤتمر والمعرض المصاحب له.

من جهتها أوضحت المدير التنفيذي لمنظمة كلنا مبدعون التقنية وفاء العريقي ان المؤتمر سيناقش أربعة محاور حول دور التحول الرقمي في تعزيز التنمية المستدامة ودور الحكومة في تعزيز التجارة الإلكترونية وحقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي وكذا دور القطاع الخاص ومستقبل التجـارة الإلكترونية في اليمن والفرص الواعدة والبحث عن آلية دفع إلكترونية موحدة.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيتضمن إقامة معرض مصاحب يتم خلاله عرض أحدث التقنيات في مجال التجارة الإلكترونية والتجارب الدولية والمحلية والمؤسسات الرائدة في هذا الجانب.. مبينة أن المعرض سيشكل حلقة وصل بين كافة القطاعات والجهات الرسمية والخاصة والمجتمعية من خلال عرض أحدث التقنيات في مجال التجارة الإلكترونية.

وأكدت أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في التعريف باهمية ومزايا التجارة الإلكترونية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الوعي المجتمعي في هذا المجال. ونوهت العريقي بدعم وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لإقامة هذا المؤتمر العلمي الهام لمواكبة أحدث اتجاهات التجـارة الإلكترونية في العالم والاستفادة منها