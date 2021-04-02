المشهد اليمني الأول

نظمت في عدد من مديريات محافظة تعز اليوم وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة للتنديد باستمرار جرائم العدوان الأمريكي السعودي وتأكيداً على مواصلة النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال، واستمرار الصمود في وجه العدوان.

واستنكر المشاركون في الوقفات استمرار أعمال القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية، والذي يضاعف من معاناة المواطنين إلى جانب تصعيد العدوان والمرتزقة بقصف الأحياء السكينة، والذي يسفر عن ضحايا مدنيين. وأكدوا أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان وتصعيده على المحافظة والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وندد بيان صادر عن الوقفات بالجرائم التي يرتكبها العدوان ومرتزقته بحق المدنيين واستمرار احتجاز العدوان لسفن الوقود رغم حصولها على تصاريح أممية. وأكد البيان استمرار أبناء المحافظة في رفد الجبهات والصمود في مواجهة العدوان والوقوف إلى جانب القيادة الثورية والسياسية في المضي على طريق الحرية والكرامة والاستقلال.