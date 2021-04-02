المشهد اليمني الأول

زامل فيالق تهامة

كلمات| أحمد عطاء

أداء| عيسى الليث

لامتهامي قام وامليل دهجم

ظفر منه شايدفّن سريّة

أشعري زرنوق دهموس ملزم

شافعي صوفي إمامه وليّه

في امتحيتا راس أسمر ملغم

وامتريبة رملها عسكرية

وامقطيع امقطع لاكل مشرم

وامشجاعة أصلها مروعية

وامتهايم تبذل امروح وامدم

لملموا الدنيا هوية هوية

فوجهم كابوس ماجن يرحم

واسألوا عنا لظى ماهلية

يوم مأرب صابها داء ملجم

زمجرن نفحان وامجنبعية

يومها بحر امحديدة تكلم

وامكتايب كلها حيدرية

قل لبن سلمان ذاليوم شندم

كم وكم يابئر شفنا دوية

أرضنا جحمو وسيفو وعلقم

وامفيالق في اتم امجاهزية

يقدم امأبطال من كل محزم

يخلطوا امعزة على امعنوية

وامعدو لاقام بربر وسوَّم

ينكشف ضعفه وينداس غيه

لاتقدم ساح لحمه وعظَّم

فالنهاية لحنها ساحلية

بحرنا موتو وموجه جهنم

من زفير امجاح لما املحية

ست كد جزعن وته امسابعة تم

ته امسنة هي ته امسنة امفصلية

شن عدوانه وقلنا له اسلم

هبهبو امجبهات هبة قوية

نكلو به فوق هيفو ومردم

وامخواتم بان منها قضية

امتهامي فوق ومحال يهزم

عزمه امعالي عظيم امحمية

بالولاء لله مولع ومفعم

للهدى والنور طه وخيّه

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