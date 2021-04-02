المشهد اليمني الأول

انطلقت منذ قليل تظاهرات في شوارع البحرين تحت عنوان جمعة غضب الأسرى وأبرزها تظاهرة حاشدة قرب منزل السفير الأمريكي في المنامة.

وأفاد موقع (ادهرب ADHRB) في تغريدة له على “تويتر” إن التظاهرات طالبت بإطلاق سراح السجناء ونددت باستمرار احتجازهم واطلقوا وسومات منها أنقذوا سجناء البحرين اطلقوا سجناء البحرين.

وأضاف المصدر في تغريدة ثانية إنه بعد تجاوز عدد الإصابات الرسمية بين السجناء الـ 69 إصابة، انطلقت اليوم تظاهرات سلمية تحت شعار جمعة غضب الأسرى في مختلف مناطق البحرين للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين وسط تفشي وباء كورونا.

وفي تغريدة ثالثة قال: تردنا مطالبات لأهالي السجناء السياسيين لا سيما مَن يعانون من أمراض مزمنة لإطلاق سراحهم فوراً وسط تفشي جائحة كورونا أمثال السجين السياسي حسين السهلاوي المصاب بالشوزن.