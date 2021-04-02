المشهد اليمني الأول

أفادت وسائل إعلام أمريكية عن إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي بسبب حادث تهديد أمني بمحاولة إقتحام الكونغرس الأمريكي. وأفادت وسائل الإعلام، أن الحادث كان بمحاولة اختراق سيارة لأحد الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكونغرس.

وأكدت سائل الإعلام عن حدوث إصابات في إطلاق نار أمام مبنى الكونغرس، واعتقال أحد الأشخاص بعد إطلاق نار في محيط الكونغرس، كما أن الإصابة صادفت بشرطيين اثنين وحالتهما حرجة.

كما أكدت الوسائل عن مقتل المشتبه به بعد اصابته برصاصه الشرطة قبل اعتقاله، وذلك بعد ان خرج حاملا سكينا بعد دهسه للشرطيين واصطدام سيارته بالحاجز.

والتقى الرئيس الأمريكي بايدن يلتقي فريق الأمن القومي عقب حادثة الكونغرس، إضافة الى وصول عناصر إضافية من الحرس الوطني إلى محيط مبنى الكونغرس، ووصول محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي يصلون إلى موقع الحادث قرب الكونغرس.

كما أكدت الوسائل أن البنتاغون يفعل قوة تدخل في ولاية ميريلاند المجاورة لواشنطن عقب حادثة الكونغرس، وأنه يضع قوة تدخل بولاية مريلاند قرب واشنطن في حالة تأهب عقب حادثة الكونغرس.