المشهد اليمني الأول

كشف وزير النفط والمعادن أحمد دارس، اليوم الجمعة، قيمة عائدات النفط والغاز المنهوبة من قوى العدوان خلال 6 سنوات.

وقال دارس للمسيرة إن “قيمة عائدات النفط والغاز المنهوبة من قوى العدوان خلال 6 سنوات بلغت أكثر من 19 ترليون ريال يمني”.

وأضاف أن “الإيرادات المنهوبة تشمل عائدات النفط المكرر بمصفاة مارب المقدرة بنحو 1.3 ترليون ريال و1.3 ترليون ريال إيرادات الغاز المنزلي المنهوبة من قبل قوى العدوان”.

وأكد وزير النفط أن 2.7 ترليون ريال يمني إجمالي خسائر اليمن نتيجة تعطيل إنتاج الغاز المسال وتحويل منشأة بلحاف إلى ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال.

وأشار إلى أن قوى العدوان ركزت على السطو على عصب الإيرادات العامة بهدف خنق الشعب اليمني وضرب صموده، مؤكدًا أن عائدات النفط والغاز حق لكل أبناء الشعب اليمني ولن نصمت إزاء ما تتعرض له من عمليات نهب منظمة ومستمرة.

من جهته قال الناطق باسم شركة الغاز المنزلية علي معصار للمسيرة إن “إيرادات الغاز المنزلي تذهب كليا إلى حساب المرتزقة بمارب منذ بداية العدوان والحصار على اليمن”، مضيفًا أن “المرتزقة لم يتوقفوا عند نهب عائدات الغاز المنزلي بل تم رفع الأسعار في الفترة الأخيرة ومضاعفة معاناة شعبنا”.