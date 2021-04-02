المشهد اليمني الأول

استشهد مواطن وأصيب 7 آخرين نتيجة غارتين لطيران العدوان الأمريكي السعودي في مارب.

وافادت المصادر أن مواطنا قد استشهد بينما أصيب 7 آخرين نتيجة غارتين لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفتهم أثناء عملهم في منطقة فج نقعة بمديرية رحبة محافظة مارب.

يشار إلى أن محافظة مارب تتعرض لقصف يومي ومكثف من قبل طيران العدوان الأمريكي السعودي لمنع مجاهدي الجيش واللجان الشعبية من تحريرها، حيث شن يوم أمس 4 غارات على مديريتي صرواح ومدغل.

الجدير بالذكر ان هذه الجريمة التي راح ضحيتها مـواطن وسبعة جرحى في مأرب، ليست منفصلة عن جريمة أكبر بمحاولة تثبيت احتلال المحافظة، وجعل أبنائها رهينة القرار والموقف السعودي الأمريكي.!