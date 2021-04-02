المشهد اليمني الأول

هنئ نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ قاسم الحمران المعلمين والمعلمات والعاملين في الحقل التربوي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك؛ جاء ذلك في تغريدة له في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها:

الأخوة المعلمين والمعلمات، نهنئكم بقدوم الشهر المبارك، وأضاف في تغريدته “وسيصرف بإذن الله عز وجل حافزين في أوله وآخره.

وفي رده على تعليق أحد متابعيه أوضح الحمران بأن الحافزين عبارة عن نصف راتب سيصرف أول رمضان ونصف راتب في آخره. وختم تغريدته قائلا “نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم فيه باليمن والخيرات، والفضل والبركات”.