المشهد اليمني الأول

اكد اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع بان القوات المسلحة اليمنية باتت تملك القدرة لضرب اماكن واهداف لا يتوقعها العدو كاشفا عن المشرف المباشر على ملف الصناعات العسكرية اليمنية.

وقال العاطفي في مقابلة مع قناة المسيرة الفضائية ‏انه خلال السنوات الأولى للعدوان أنجزت مرحلة مهمة وهي إعادة بناء القوات المسلحة اليمنية مشيرا الى ان قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يشرف مباشرة على ملف الصناعات العسكرية وباهتمام كبير.

واكد اللواء العاطفي : ان فارق القوة لايقاس بالماديات بل بالإيمان بالله والإيمان بالقضية العادلة .

واضاف : تمكنا من إعادة تأهيل الصواريخ الباليستية والبدء بصناعة المنظومة الدفاعية والمنظومات البحرية والطائرات المسيرة وبذلك انتقلت اليمن من الوضعيةالدفاعية إلى الوضعية الهجومية.

‏‎وحول محاولات هيكلة الوية الصواريخ الباليستية اكد وزير الدفاع اللواء العاطفي : ان الأمريكان في لجنة الخبراء الأمريكية الأردنية اصروا على مناقشة وضع الصواريخ في اليمن وأبلغناهم أن الصواريخ خارج الجاهزية ومعطلة لكنهم لم يقتنعوا وكانوا يريدون التأكد من المعلومات التي قدمناها لهم عن عدم جاهزية الصواريخ.

واكد ان ‏‎الجيش اليمني تعرض للاختراق من تنظيم القاعدة وكذلك من بعض الأحزاب السياسية والوهابية العناصر المتطرفة تمكنت من النيل من تماسك الجيش فأرادوا إضعاف الجيش اليمني فلايستطيع مواجهتهم بهدف الاستيلاء على موقع اليمن الجيوسياسي الهام.

وقال: ماوصلنا إليه الآن كان نتيجة المؤمرات سواء من الداخل أو الخارج على اليمن خلال الفترات السابقة.

واضاف: نفخر اليوم بأننا نملك صناعة عسكرية نوعية رغم الحصار الجائر، وأوجدنا من المستحيل إمكانيات باهرة، وقدراتنا تتحدث عن نفسها