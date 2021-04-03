المشهد اليمني الأول

شيع اليوم الجمعة قرابة 3 آلاف شخص من أبناء محافظة حضرموت شرق البلاد الشهيد عوض احمد باخميس الذي قتل في تظاهرة الثلاثاء الماضي في منطقة ميفع برصاص قوات محافظ حضرموت فرج البحسني. وعلى الرغم من إرسال البحسني مندوبين عنه لحضور التشييع إلا أن المشيعين قاموا بطرد المندوبين اعتراضاً على حضور من أسماهم المشيعون قتلة الشهيد.

وأثناء التشييع ردد المشيعون هتافات ضد سلطة حضرموت والتحالف السعودي وحكومة المنفى برئاسة هادي، كما هتفوا بالقول “الدم ليس للبيع لا تصالح لا تصالح”، في إشارة إلى استمرار احتجاجاتهم حتى اجتثاث البحسني وسلطته من المحافظة.