المشهد اليمني الأول

كشف مسئول استخبارات المنطقة العسكرية الخامسة العميد رياض بلذي، عن مخططات المرتزق طارق عفاش لتصفية قيادات تهامة المغرر بهم في صف العدوان.

وأوضح العميد بلذي أن أفراد تابعين لمديرية الاستخبارات بالمنطقة العسكرية الخامسة حصلوا على وثائق مهمة، من هاتف أحد المقربين للمرتزق طارق عفاش ومطابخه التي تحيك المؤامرات ضد القيادات التهامية المنضوية في صفوف العدوان الأمريكي السعودي بالساحل الغربي.

وأشار إلى أن من ضمن الوثائق، ملف يحتوى على ما يخطط له المرتزق طارق عفاش واتباعه من إقصاء وتهميش لأبناء تهامة المغرر بهم وتصفية قيادات تهامة وسحب البساط من أيديهم والعمل على استبعادهم بالتصفيات المتعددة.. لافتاً إلى أن عمليات التصفية جرت وتجري من خلال مخططات خطيرة بوضع قائمة بمن يريد التخلص منهم وبأيدي تهامية، تحت مبرر حوادث مرورية أو اغتيالات مجهولة المصادر.

وأكد بلذي أن المتصدر لتلك القائمة المغرر به العميد الركن أحمد الكوكباني ومجموعة من العناصر الموالية له حتى يربك الجميع بأنه ليس المنفذ لهذه العمليات. ولفت إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل كاملة خلال الأيام القادمة، بعد استكمال إبلاغ المستهدفين قبل أن يشرع طارق عفاش في تصفيتهم، بما يسهم في خروجهم من عباءة العدوان والارتزاق والعمالة والعودة إلى صف الوطن.