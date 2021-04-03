المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، عن انتصارات كبيرة يحققها الجيش واللجان الشعبية ضد فصائل مرتزقة العدوان، بما فيها القاعدة وداعش وميليشيا الإصلاح على مستوى جميع جبهات مأرب.

وأكدت المصادر عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية على منطقه حويشيان بالكامل، والتي كانت في قبضة مرتزقة العدوان، إضافة الى اغتنام عتاد عسكري كبير. يقابلها خسائر كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان.

على ذات السياق، أفادت مصادر أخرى، عن تحقيق تقدم جديد للجيش والجان الشعبية، في محافظة مأرب مكنها من الاقتراب من قاعدة “صحن الجن” الاستراتيجية، والسيطرة على صحن الجن يعني تعطيل المنطقة “العسكرية الثالثة” التابعة للمرتزقة. وأكّدت المصادر، تَمكُّن الجيش واللجان الشعبية من نقل المعركة إلى “جبل الأخشر” ابرز حاميات قاعدة “صحن الجن”.

يأتي هذا التقدُّم بعد سيطرة الجيش واللجان الشعبية، على مناطق خلفان والقرن الأحمر والسويداء والدشوش شمال إيدات الراء، واغتنامها عتاداً عسكرياً كبيراً.