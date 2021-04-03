المشهد اليمني الأول

بعد فشل منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها الرياض في اعتراض الصواريخ اليمنية نقلت وسائل اعلام عن مصادر قولها ان تحالف العدوان بقيادة السعودية قام مؤخرا بتركيب منظومة “باتريوت” المضادة للصواريخ الباليستية في مدينة مأرب آخر وكر للمرتزقه والارهابيين باليمن.

ونقل موقع “المشهد الخليجي” عن مصدر قوله بأن عددا من منظومة “الباتريوت” الدفاعيه التابعة للتحالف السعودي وصلت مؤخرا إلى مدينة مأرب.

واوضح أنه تم تركيب المنظومة في مدينة مأرب، للتصدي لصواريخ انصار الله.

وتمكن سلاح الجو المسیر في الآونة الأخيرة من استهداف عمق العدو السعودي وضرب الأماكن والمرافق الحيوية للمملكة، أهمها وأكثرها ايلاما للسعودية استهداف عملاقها النفطي “آرامكو”.

ويحذر خبراء عسكريون ان العمليات اليمنية ستحمل مفاجآت كثيرة في العام السابع وسيكون هدف الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية تعطيل العمل في السعودية، كما تم تعطيل المطارات والحركة الملاحية في مطار جيزان وأبها وعسير ونجران حتی الان.

ويرى خبراء عسكريون ان الجيش واللجان الشعبية يحكمون السيطرة علی مدينة مأرب ولم يبقَ لتحالف العدوان السعودي الامريكي أي ورقة ممكن ان يستخدمها في مأرب.