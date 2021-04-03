المشهد اليمني الأول

يستمر انهيار الريال اليمني أما الدولار الأمريكي والريال السعودي في المناطق القابعة تحت سيطرة الإحتلال السعودي الإماراتي، حيث اقترب الدولار الأمريكي من 900 ريال. بالمقابل استقراره الطبيعي في المناطق القابعة بنفوذ حكومة الإنقاذ.

وكان أسعار الصرف على ما يأتي

مناطق حكومة صنعاء

الدولار الأمريكي

الشراء:- 597 ريال

البيع:- 599.5 ريال

الريال السعودي

الشراء:- 157.6 ريال

البيع:- 157.9 ريال

مناطق حكومة عدن

الدولار الأمريكي

الشراء:- 858 ريال

البيع:- 868 ريال

الريال السعودي

شراء:- 225.5 ريال

البيع:- 228 ريال