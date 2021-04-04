المشهد اليمني الأول

تناقلت وسائل إعلام عبرية وثيقة توضح مكان تواجد جثث جنود الاحتلال الإسرائيلي في سوريا.

وقال موقع “والا” العبري، إن وزير حرب الاحتلال السابق “نفتالي بينت” ورئيس حزب “يمينا” قام خلال شهر يوليو الماضي بتسليم مكتب رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” وثيقة ذكرت فيها معلومات عن مكان دفن جثث جنود من جيش الاحتلال قتلوا في معركة السلطان يعقوب التي وقعت عام ١٩٨٢ بلبنان.

وأضاف الموقع أن الوثيقة يبلغ عمرها 20 عاماً، زاعما أن الوثيـقة التي يجري الحديث عنها قد كتبها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وبحسب “والا”، فإن الخط الذي كتبت به الوثـيقة يشبه خط عرفات إلى درجة كبيرة ولكن لا يمكن التأكد من ذلك بشكل نهائي.

وأشار الموقع العبري، إلى أن الوثـيقة لم تذكر أن الجثث تعود لقتلى معركة السلطان يعقوب، ولكن جاء فيها وصف كلامي لمكان ثلاثة قبور في مقبرة بدمشق دفن فيها شهداء منظمة التحرير الفلسطينية الذين ارتقوا بعد عام ١٩٨٠.

وأوضح “والا” أنه بعد وصول الوثـيقة لوزير الحرب السابق “بينت” ومكتب “نتنياهو”؛ قام الجيش الروسي خلال الأشهر الماضية باستئناف عملية البحث عن جثث جنود الاحتلال في سوريا، ولا يزال من غير الواضح إن كان ذلك مرتبطاً بالوثيقة أم لا.