المشهد اليمني الأول

انطلقت اليوم الأحد في كنشاسا أول محادثات مباشرة منذ أشهر بين وزراء الخارجية والري في إثيوبيا ومصر والسودان سعيا لكسر جمود المفاوضات بشأن سد النهضة، في وقت اتهمت الخرطوم أديس أبابا برفع سقف مطالبها. وتبدأ الاجتماعات الوزارية بين وزراء الدول الثلاث برعاية الكونغو الديمقراطية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، على أن تختتم غدا الاثنين.

وتبحث جولة المحادثات الحالية في كنشاسا منهجيةَ وآليات التفاوض تمهيدا لعودة الأطراف لطاولة المفاوضات بعد انقطاعٍ استمر عدة أشهر. وتناقش الجولة أيضا مقترح الوساطة الرباعية بإضافة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، والذي يطرحه السودان ومصر، وترفضه إثيوبيا.

وكانت انطلقت أمس المحادثات التمهيدية بلقاءات عقدتها وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية مع الوفود الإثيوبية والمصرية والسودانية، كل على حدة. وأفاد مصدر بانتهاء اجتماع وساطة الاتحاد الأفريقي -التي تمثلها الكونغو الديمقراطية- مع الوفد السوداني من الخبراء والفنيين للتحضير للاجتماع الوزاري المقرر ظهر اليوم. وقبل ذلك، عقدت الوساطة الكونغولية لقاءات منفصلة مع الخبراء والفنيين من الجانبين الإثيوبي والسوداني.

خلافات واتهامات حول سد النهضة

ويعقد الاجتماع الوزاري الذي ترعاه الوساطة الأفريقية في ظل مواقف متباعدة، مع تمسك إثيوبيا بالتعبئة الثانية لبحيرة سد النهضة، التي ينتظر أن تتم في يوليو/تموز المقبل، وهي خطوة تعارضها بشدة مصر والسودان. وتطالب مصر بالتوصل قبل ذلك لاتفاق ملزم حول قواعد تشغيل وملء السد الإثيوبي، الذي يقع على نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، وتقدمت أشغاله بنسبة 79%، وفقا لأديس أبابا.

وقبل ساعات من انطلاق الاجتماعات الوزارية في كنشاسا، اتهم وزير الري السوداني ياسر عباس إثيوبيا بأنها رفعت السقف للمطالبة ببحث تقاسم مياه النيل. وشدد عباس من كنشاسا على وجوب التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث قبل التعبئة الثانية لسد النهضة الإثيوبي الذي تفوق كلفته 4 مليارات دولار.

وكان وزير المياه والري الإثيوبي سِليشي بقلي قال أمس السبت إن الأشهر المقبلة تعتبر حاسمة لبناء سد النهضة، وإن الأعمال جارية لإنجاح التعبئة الثانية للسد. وأضاف بقلي -في كلمة نشرتها الوزارة على موقعها- أن البلاد تتوقع أن يعيد اجتماع كنشاسا مسارَ المفاوضات إلى طريقه، وأن يتم الوصول إلى اتفاق مقبول من الجميع، على حد قوله. وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن بلاده تبذل جهودا مضاعفة لإنتاج أول طاقة كهربائية من سد النهضة بحلول أغسطس/آب المقبل.