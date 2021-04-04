المشهد اليمني الأول

شيع بصنعاء اليوم جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة والذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن.

حيث تم تشييع جثامين الشهداء العقيد علي عبدالله الواشعي والمقدم ناصر منصور ناصر منيف والمقدم أحمد يحيى علي السدمي والرائد أشرف أحمد أحمد الشهاري والرائد عبدالقادر جابر فرج والنقيب صالح محمد عقاري والنقيب فاروق حسان زاهر والنقيب وشلي ناصر الوشلي والنقيب عبدالكريم عبدالله الوصابي والنقيب مختار شاجع العسكري.

كما تم تشييع جثامين الشهداء المساعد صادق احمد البغبغي والمساعد توفيق صادق دعبوش والمساعد شمسان مرشد الفقية والمساعد أمين علي الحرابي والمساعد هلال جميل الخدري والمساعد إبراهيم محمد المحولي والمساعد عماد احمد هادي والمساعد عزالدين محمد الشغبة والمساعد عبدالعزيز محمد الوصابي والمساعد علي زيلي زين والمساعد إسحاق ابراهيم مؤذن والمساعد أحمد عبده سراج.

وخلال مراسم التشييع التي شارك فيها مدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح ومدير دائرة الشؤون القانونية العميد محمد العظيمة وأركان حرب الشرطة العسكرية العميد محسن السقلدي، أشاد المشيعون بالانتصارات المتوالية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية وهم يتصدون للمعتدين والمرتزقة.

جرت مراسيم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتهم الثرى كل شهيد في مسقط رأسه. شارك في التشييع نائب مدير دائرة الإمداد والتموين العميد عبدالله السباعي ونائب مدير دائرة التقاعد العسكري العميد أحمد الحسيني عدد من الضباط وأهالي وأقارب الشهداء وجمع من المواطنين.