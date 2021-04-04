المشهد اليمني الأول

استشهد وأصيب 8 مواطنين بينهم امرأة ، اليوم الأحد، في قصف مدفعي وصاروخي للجيش السعودي على مديرية منبه في محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن الجيش السعودي استهدف منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت إلى استشهاد امرأة ورجل وإصابة 6 مواطنين بجروح متفاوتة.. مشيرا إلى أن المئات من أبناء مديرية منبه سقطوا بين شهيد وجريح جراء الاعتداءات السعودية المتكررة على المديرية بشكل يومي منذ بداية العدوان.

وأدان المصدر الجريمة البشعة التي ارتكبها الجيش السعودي في مديرية منبه .. موضحا أن صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يشجع العدو السعودي على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الـمـواطنين والابرياء.

وفي ذات المحافظة شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي 3 غارات جوية على وادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف وغارة جوية على جنوب سوق الحصامة بمديرية الظاهر.. بالتزامن مع قصف مدفعي وصارخي سعودي على مديرية شدا الحدودية.

وكان طيران العدوان قد شن سلسلة غارات جوية على محافظتي مأرب والبيضاء.