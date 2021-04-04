المشهد اليمني الأول

التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط اليوم الأحد، رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء الركن عبدالحكيم الخيواني، ووزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي.

وناقش اللقاء آلية عمل الأجهزة والوحدات الأمنية المختلفة في التعاطي مع القضايا ذات الصلة بأمن الوطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة ودور الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن والمخابرات في التصدي للجريمة بكل أشكالها.

وأشاد المشاط بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود بين جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الداخلية، معتبراً ما تم تحقيقه من إنجازات ثمرة لتضافر الجهود وتكاملها بين مختلف الأجهزة الأمنية، والتي أسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن.

وأكد أهمية مواكبة الأجهزة الأمنية للانتصارات العسكرية التي يحققها أبطال الجــيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، من خلال رفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن واستقرار الوطن والمواطن.

وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني على ضرورة التنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية خلال المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن لإفشال كل مخططات العدوان.

ونوه بدور قيادة وزارة الداخلية والأمن وجهاز الأمن والمخابرات في إحباط الكثير من العمليات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.