الخارجية الفلسطينية تدين جرائم العدو الإسرائيلي ومستوطنيه

المشهد اليمني الأول

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجددا اليوم الأحد، استمرار جرائم العدو الإسرائيلي ومستوطنيه، بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته واعتبرته تحد سافر للمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، إن استمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، تحد سافر للمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن قوات العدو الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية تواصل تصعيد اعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، في واقع يومي مستمر ومفروض بقوة الاحتلال على حياة الفلسطيني، قائم على توزيع ممنهج لأدوار تتقاسمها مؤسسة الاحتلال العسكرية الأمنية ومجموعات المستوطنين الإرهابية.

ودانت جرائم الاحتلال ومستوطنيه، واعتبرتها استخفافا إسرائيليا رسميا في المنظومة الدولية وشرعياتها وقرارتها، وإصرارا على تعميق الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وتقويض ممنهج لفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل التعاون الكامل مع الجنائية الدولية بهدف الوصول لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم من قادة سياسيين او عسكريين.