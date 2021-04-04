المشهد اليمني الأول

“خاص”

-مدرعات تركية الى الصومال.

-السيناريو الاول من الامم المتحدة.

-السيناريو الثاني من الرياض.

-فلسطين المُحتلة اقرب لتركيا من الصومال.

تناقلت وكالات الانباء يوم الجمعة 2 ابريل 2021م، عن وصول اكثر من 200مدرعة الى مقديشو الصومال مرسله من تركيا التي قالت بانها دعم للجيش الصومالي ،بينما بعض المصادر بالقول ان الوجهة هي اليمن بعد اتفاق السعودية وتركيا بتوحيد الجهد العسكري لمواجهة اليمن صنعاء، وغزو واحتلال سقطرى سيكون باحتمالين وسط ترحيب حار من اخوان اردوغان وشرعية هادي بن سعود لهذا الاحتلال الذي سياخذ شرعيته الصفراء اما من الرياض او من الامم المتحدة.

السيناريو الاول من الامم المتحدة

صرح المحامي البريطاني “آلن ثورنتن” في عام 2018م، في معرض نقاشه ان جزيرة سقطرى اقرب الى ضمها الى الصومال بعد قيام جمهورية الصومال برفع دعوى ملكية ارخبيل سقطرى للصومال امام الامم المتحدة عبر قضية “الجرف القاري” وسيتم اتخاذ قرار لصالح الصومال اذا تم استناد مرجعيات الامم المتحدة في نزاعات الاراضي.

وفي تصريح اخر للمحامي البريطاني “آلن ثور نتن” لصحيفة الايام العدنية قال: “اما بالنسبة لليمن فتقع خطورة وضع سقطرى في ادعاء الصومال ملكية الارخبيل امام الامم المتحدة عبر قضية “الجرف القاري”، وهو امر اهملته الحكومة اليمنية منذُ رفعت الصومال القضية للامم المتحدة، وسيتم اتخاذ قرار لصالح الصومال اذا لم تدافع الحكومة اليمنية عن الارخبيل”( وحكومة شرعية بني سعود لم تدافع في الامم المتحدة بل اهملت الموضوع ).

وبعد صدور الحكم المتوقع فان تركيا التي لها اكبر قاعدة عسكرية خارج اراضيها في الصومال وبمبرر الاتفاقيات مع الصومال وقرار الامم المتحدة ستحرر سقطرى كونها ارض صومالية بالشرعية الدولية.

السيناريو الثاني من الرياض

ان جزيرة سقطرى مُحتلة من مليشيات الانتقالي والامارات وشرعية هادي وبن سعود استدعت تركيا لتحريرها من المليشيات وبكلا الاحتمالين فان تركيا العضو في “الحلف الاطلسي” ستحتل سقطرى بالرغم من البدء ببناء قاعدة عسكرية للعدو الصهيوني بالجزيرة بوجود مليشيات الانتقالي المُتصهينه.

ولكن الصهيونية اليهودية تضع ثقتها اكثر في بن سعود وبني عثمان من الماضي للحاضر، لجعل جزيرة سقطرى صهيونية 100% للعدو الصهيوني تماما، مثل جزيرتي ثيران وصنافير المصرية التي تم نقلها للسعودي الاكثر وفاء لإسرائيل من نظام مصر كامب ديفيد وكذلك يراد نقل سقطرى من اليمني المتصهين الى العثماني الاكثر صهيونية تمهيدا للسيطرة الصهيونية والامريكية.

وحلف الناتو “الاطلسي” على البحار عسكريا من المحيط الهندي الى الخليج الى البحر الاحمر باب المندب وجزيرة ميئون حتى صنافير وثيران وجعل المنطقة بحيرة عسكرية للبوارج العسكرية لحلف “الاطلسي” وحرمان البوارج العسكرية الاخرى ولاسيما ايران، بينما تركيا هي عضو بالحلف “الاطلسي” الامريكي الصهيوني ومن يسيطر على البحار في زمن الحرب يسيطر على اليابسة ويغير الخرائط بالسياسة وديمغرافيا السكان ولمصلحة توسع وتمدد الكيان العبري الصهيوني.

وبنفس الوقت تمزيق وتقسيم الوطن العربي والامة الاسلامية في اى حرب اقليمية او عالمية قادمة لجعل المشروع الصهيوني بالقرن الواحد والعشرين واقع لامفر منه، ومهما تصهين اليمني فهو ليس محل ثقة عن اليهود الصهاينة والثقة هي في بن سعود وبني عثمان من الماضي للحاضر ولذلك الثقة بمليشيات الانتقالي سيتم هزها وشيطنتها في قادم الزمن واعتبارها مُتمردة على شرعية هادي ومن انغماس الى انغماس اكثر بجعل الجزيرة قاعدة عسكرية مضمونة 100% للعدو الصهيوني وبواجهة تركيا عضو الحلف الاطلسي وسط تصفيق حار من اخوان قطر وتركيا كما صفقوا سابقا لمحور السعودية الامارات.

فلسطين المُحتلة اقرب لتركيا من الصومال

بعض المحللين بالتنبيه والتذكير لاردوغان واخوانه بان فلسطين المُحتلة هي الاقرب بالجغرافيا الى تركيا من الصومال وان حماس الاخوانية هى الاقرب لا اردوغان سكرتير التنظيم العالمي للاخوان المتأسلمين، وتسائل المحللين لماذا لم يرسل اردوغان حتى ولو بطلقة رصاص واحدة لفلسطين وحماس الاخوان.!؟

وكل مافعله ويفعلة اردوغان لفلسطين المُحتلة، هو تمثيلية سفينة مرمرة والدعم المتواصل بالمسلسلات فقط لاغير، بينما قواته ومدرعاته العسكرية مسخرة في تقسيم المقسم في الانظمة الجمهورية العربية و لأهداف صهيونية امريكية بريطانية لم تعد خافية على احد.

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المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

4 ابريل 2021