المشهد اليمني الأول

اقيم اليوم في مديرية السبرة بمحافظة إب لقاء قبلي موسع للتعبئة العامة والتحشيد إلى الجبهات تدشينا للعام السابع من الصمود في وجه العدوان .

وفي اللقاء الذي حضره نائب قائد محور إب العميد ماجد العياني ومسؤول جبهة التعبئة العامة بالمحافظة العقيد حامس الوائلي ، أشاد مشرف المحافظة يحيى اليوسفي ،بصمود أبناء السبرة ودورهم الكبير في مواجهة العدوان.

وأشار إلى ما حققه الجيش واللجان الشعبية خلال ست سنوات من إنجازات ميدانية وفي التصنيع الحربي نتيجة للدعم الشعبي الذي يجب ان يستمر حتى تحقيق النصر المؤزر.

كما ألقيت في اللـقاء عدد من الكلمات أكدت في مجملها على استمرار الصمود ومواصلة التحشيد، معلنين رفضهم القاطع لأي مساومات بالقضايا الإنسانية .