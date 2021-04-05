المشهد اليمني الأول

لقي شيخ قبلي موالٍ لتحالف العدوان، مصرعه بنيران قوات الجيش واللجان الشعبية في المعارك التي تدور غربي مدينة مأرب.

وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب إن قوات المرتزقة تكبدت خسائر فادحة، جراء التفاف ناجح نفذه ابطال الجيش واللجان الشعبية استهدف زحف مرتزقة العدوان باتجاه غرب المدينة.

وأوضحت المصادر، أن من بين أبرز قتلى قيادات المرتزقة العسكرية الشيخ المرتزق “زياد وازع الهادي”الذي ينتحل رتبة عقيد ضمن قوات تحالف العدوان، أثناء قيادته لهجوم فاشل باتجاه أسفل وادي “جبل المشجح” غربي مدينة مأرب.

وكان في وقت سابق قد لقى عدد من افراد وقيادات مرتزقة العدوان مصرعهم خلال المعارك الدائرة محيط مدينة مأرب.

عرف منهم:-

المقدم المرتزق/محمد تقي ـ ركن استطلاع جبهة صرواح

ـ الملازم أول المرتزق /محمد عبدالجليل العامري ـ اللواء الاول حرس حدود

ـ الملازمأول المرتزق /اسلام محمد البريهي

ـ المرتزق انور المجيدي

ـ المرتزق عبدالله الشيباني

ـ المرتزق عمار ياسر المقطري

ـ المرتزق محمد الخالدي

ـ المرتزق نسيم خالد العروشي