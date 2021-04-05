المشهد اليمني الأول

نظمّت إدارة شؤون الأفراد المركزية بوزارة الدفاع يوم أمس الأحد في محافظة صعدة حفل اختتام دورة دفعة الشهيد القائد التي شارك فيها عشرات الطلاب بذكرى اليوم الوطني للصمود.

وفي الحفل بارك محافظ صعدة محمد جابر عوض للطلاب على تخرجهم والأساتذة والمشرفين على إنجاح الدورة.

وأشار إلى ما وصل إليه الطلاب والنشء من تقدّم في مجال تعليم القرآن الكريم وبناء القدرات والذي يٌبشر بمستقبل واعد.

وفي الحفل الذي حضره أمين عام محلي المحافظة محمد العماد، أشار العلامة محسن صالح الحمزي في كلمة العلماء إلى أهمية استمرار الطلاب في تعليم القرآن الكريم والتربية الإيمانية والثقافة القرآنية والمعاملة الحسنة.

وقال” لقد حرم شبابنا في الماضي من تعليم القرآن الكريم والخطاب وغيرها من المهارات ما جعل الجهل يتضاعف في اليمن لولا فضل الله وقيادة الثورة والمشروع القرآني”.

كلمة الطلاب أشارت إلى عظيم ما اكتسبوه خلال فترة الدورة من ثقافة قرآنية وقيم دينية وأخلاق محمدية.

وثمنوا جهود قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي واهتمامه بالمدارس العلمية .. حاثين على اكتساب الأجيال الحصانة ضد الحرب الناعمة التي يشنها العدوان على اليمن.

وقٌدمت في الحفل بحضور عدد المسؤولين والقائمين على الدورة وشخصيات اجتماعية وثقافية، قصائد شعرية للطلاب وكلمات ومشاركات إنشادية للطلاب الخريجين.