المشهد اليمني الأول

سيّر أبناء عزلة بني الضبيبي بمديرية الجبين في محافظة ريمة اليوم الاثنين، قافلة مالية وعينية دعما وإسنادا لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة.

واحتوت القـافلة على مبالغ مالية وعينية وعدد من رؤوس المواشي بحضور عضو مجلس الشورى الشيخ أحمد عبد الرحيم النهاري ووكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات يعيش الضبيبي وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للصمود في وجه العدوان.

وأكد أبناء بني الضبيبي خلال وقفة قبلية حاشدة على بذل مزيد من القوافل لدعم رجال الرجال في جبهات العزة والكرامة وان هذه القافلة ماهي الا أقل واجب تجاه ما يقدمه أبطال الجيش واللجان الشعبية في الميدان.

وأشارت الكلمات إلى أن تقديم القافلة تأتي في سياق الدعم المتواصل من أبناء بني الضبيبي للجبهات بالمال والرجال

وفي ذات السياق نظم أبناء عزلة بني الضبيبي وقفة شعبية جددوا خلالها رفد الجبهات بمزيد من القوافل والرجال حتى الانتصار.