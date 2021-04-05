المشهد اليمني الأول

حمّل وكيل محافظة الحديدة علي قشر اليوم الاثنين، الأمم المتحدة وأمريكا مسؤولية الخروق المستمرة لاتفاق السويد بالمحافظة، لافتا إلى أن نيران قوى العدوان تستهدف باستمرار مختلف مناطق الحديدة.

وقال قشر للمسيرة إنه حصل لقاء قبل أيام مع الفريق الأممي وتم إطلاعهم على مواقع مدنية استهدفتها نيران قوى العدوان.

وأضاف أن هناك تحركات عسكرية في المخا ونقل تعزيزات عسكرية إلى هناك ونحن حاضرون لمواجهة أي اعتداء على الحـديدة.

وأشار إلى أن إدخال المشتقات النفطية بند من بنود اتفاق السويد وقوى العدوان تحاول استخدامها كورقة ضغط على شعبنا..