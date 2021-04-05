المشهد اليمني الأول

أعلن المدير العام لمديرية الأمن بمحافظة أذربيجان شرقي (شمال غرب إيران) اعتقال مجموعة من الجواسيس من بينهم شخص جنده جهاز الموساد الإسرائيلي.

وفي مؤتمر صحفي اليوم وفي معرض إجابته على سؤال مراسل وكالة فارس قال المدير العام لمديرية الأمن بمحافظة أذربيجان شرقي: تم اعتقال جاسوس يعمل لإسرائيل وعدة جواسيس على صلة بأجهزة مخابرات دول مختلفة في المحافظة.

من ناحية أخرى نفى المسؤول الإيراني تواجد عناصر تكفيرية مسلحة بمحافظة أذربيجان شرقي.

وأضاف: تم اعتقال 19 عضوا في عصابة تقوم بجرائم الاحتيال المنظم لإصدار الشيكات المصرفية وتزوير الوثائق في محافظة أذربيجان شرقي.

وتابع قائلا: إن وزارة الأمن في طليعة محاربة الفساد الاقتصادي، مثل تهريب السلع والمحسوبية والتهرب الضريبي والاحتكار.