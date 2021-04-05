المشهد اليمني الأول

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، أن البلاد تواجه واحدة من أكبر موجات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي اجتماع لجنة الصحة والعلاج والتعليم الطبي البرلمانية بمجلس الشوى الإسلامي اليوم الإثنين، قدم وزير الصحة تقريراً حول جائحة كورونا في البلاد وإنتاج واستيراد اللقاحات المضادة لكورونا.

وأعرب نمكي عن قلقه من “أننا نواجه إحدى أعنف موجات كورونا” في البلاد، قائلاً “تمكنا من إدارة ثلاث موجات من تفشي كورونا في البلاد، حيث أن الكوادر الصحية قدموا أداءً مميزاً من خلال تبني مسؤولياتهم”.

كما أشار إلى إضافة 3 آلاف سرير في وحدات العناية المركزة، قائلاً إن “من دواعي افتخارة الجمهورية الإسلامي إنتاجها لقاحاً وطنياً هذا الربيع”.

وقال: “لم نسمح لبلادنا أن تصبح مختبراً للآخرين، نأمل أن نكون قادرين على تطعيم عدد كبير من المواطنين بحلول نهاية شهر حزيران/يونيو بسلة من الواردات ومجموعة من المنتجات المحلية”.

يأتي ذلك بعدما توقعت عضو اللجنة العلمية الفرعية باللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران مينو محرز، أن يصل لقاح “بركت” إلى الإنتاج الوفير في أيار/ مايو المقبل. كما أملت أن يتم توزيعه على المواطنين في حزيران/ يونيو المقبل.

سبقه إزاحة الستار عن لقاح “فخرا” المضاد لفيروس كورونا.

الصحة الإيرانية: تسجيل 13890 إصابة و172 وفاة جديدة بكورونا

بدورها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 13890 إصابة و172 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت لاري اليوم الإثنين في تصريحها الصحفي اليومي، إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 13890 إصابة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المصابين إلى مليون و945 ألفاً و964 حالة من ضمنهم 4 الآف و95 في حالة حرجة وهم يخضعون الآن للعناية المركزة.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الآن مليوناً و658 ألفاً و978 شخصاً.

وشهد عدد الوفيات زيادة ملحوظة كاليومين الأخيرين، وقالت لاري إن عدد المتوفين بسبب المرض بلغ خلال الساعات الـ24 الماضية 172 شخصاً، ليرتفع جمالي عدد المتوفين لغاية الآن 63 ألفاً و332 شخصاً.

كذلك، أوضحت بأنه تم لحد الآن إجراء 13 مليوناً و183 ألفاً و709 اختباراً للكشف عن الإصابة بالمرض، مشيرةً إلى أن “عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 88 والبرتقالية 139 والصفراء و198 والزرقاء 23 مدينة”.