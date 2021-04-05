حكم ابتدائي بإعدام 16 متّهماً باغتيال صالح الصمّاد

المشهد اليمني الأول

أيّدت الشعبة الجزائيّة الاستئنافيّة المتخصّصة، اليوم الإثنين، في محافظة الحديدة ، حكماً ابتدائيّاً بإعدام 16 متّهماً باغتيال رئيس المجلس السياسيّ الأعلى صالح الصمّاد ومرافقيه.

وفي آب/أغسطس الماضي قضت المحكمة الجزائيّة المتخصّصة بإعدام 16 متّهماً بالتهم المنسوبة إليهم ومنها جريمة اغتيال الصمّاد ورفاقه، وبإرجاء الفصل في الدعوى الجزائيّة المرفوعة ضدّ بقيّة المتّهمين الأجانب.

وكان المجلس السياسي الأعلى قد أعلن في نيسان/أبريل عام 2018، استشهاد رئيسه إثر غارة للتحالف العدوان السعودي الامريكي على محافظة الحديدة، وقال المجلس إن “جريمة اغتيال الصماد لن تمر من دون ردّ مزلزل وموجع، وعلى أمراء العدوان أن يفهموا أنهم سيدفعون الثمن غالياً”.

وأكد ال س ي د عبد الملك وقتها، أنّ المساعدة الأميركية في اغتيال الرئيس صالح الصماد كانت أساسية في العملية، مشيراً إلى أنّ الهدف من هذه العملية هو التأثير على التلاحم السياسي بين المكونات.

يذكر أن ميدان السبعين في صنعاء قد غص بالحشود المشيعة لجثمان الرئيس الشهيد صالح الصماد، رغم غارات طائرات التحالف العدوان السعودي في محيط الميدان.